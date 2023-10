Boca Juniors, Cavani sfiora la rissa con un compagno di squadra

In occasione della partita tra Talleres e Boca Juniors , Cavani ha rischiato di litigare con un proprio compagno di squadra. L'uruguaiano infatti (in gol durante la sfida conclusa poi sul 4-1 ai rigori per il Boca Juniors dopo l'iniziale 1-1 dei tempi regolamentari) ha avuto una discussione con il giovane Barco.

Cavani, l'accaduto con Barco

Un litigio a causa di un mancato passaggio che, a momenti, non si trasformava in una vera e propria rissa tra i due compagni di squadra. Come spiegato dall'Argentina infatti, l'ex attaccante del Napoli - dopo aver trovato il gol del pareggio - ha tentato il raddoppio con una violenta conclusione al volo. Tiro dalla distanza che è finito di molto alto sopra la porta del portiere, suscitando la reazione del giovane compagno di squadra Barco. Quest'ultimo, si è vistosamente lamentato con l'attaccante dell'Uruguay per non aver passato il pallone. A questo punto, Cavani si è avvicinato al ragazzo e, dopo una timida spinta, i due si sono allontanati l'uno dall'altro. Come detto, alla fine della partita entrambi hanno avuto modo di festeggiare. Il Boca Juniors infatti, ha chiuso la gara sul 4-1 dopo i calci di rigore.