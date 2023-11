Bojan Krkic: “Messi e Ronaldo non sono degli esempi e vi spiego il perché…”

A lungo una promessa del calcio Bojan Krkic fa ancora parlare di sé. L'ex calciatore, che tutti ricordano per i suoi primi tempi al Barcellona, è intervenuto con delle dichiarazioni scottanti che riguardano Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Rivolgendosi alle nuove generazioni che sognano di diventare calciatori, lo spagnolo ha consigliato in questo modo: "Messi, Ronaldo , ma dico anche Nadal, non sono dei casi ordinari da cui prendere spunto. Non possono essere un esempio per i giovani perché sono "straordinari". A mio parere quel successo è solo per loro, anche se devo ricordare che il successo può avere varie forme" ha detto ad un'intervista concessa ad As. Una voce fuori dal coro, come sempre, con suggerimenti comunque interessanti e da considerare. Concludendo, ecco quali sono secondo lui i calciatori da cui prendere spunto: "Per me Sergio Canales è uno sportivo di successo, perché si è rotto tre volte il ginocchio ed è arrivato comunque a giocare con la Spagna. Oppure Joselu che a 33 anni è arrivato al Real Madrid".