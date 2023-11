Bojan Krkić su Ansu Fati: “Il Brighton una grande scelta per crescere”

Intervistato da Mundo Deportivo, Bojan Krkić ha parlato di Ansu Fati. L'ex attaccante di Barcellona, Roma e Milan tra le altre, ha analizzato il percorso del giovane calciatore spagnolo di proprietà del Barça che, in estate, ha deciso di darlo in prestito al Brighton di Roberto De Zerbi. Un modo per concedere grande minutaggio in Premier League al ragazzo cresciuto al Barcellona che, per un breve periodo, ha anche indossato la maglia numero 10 ereditata da Leo Messi.