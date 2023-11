Pallone d’Oro a Messi, Matthaus lo critica e Di Maria replica

Fa discutere l'ottavo Pallone d'Oro vinto da Lionel Messi pochi giorni fa. L'argentino è stato eletto miglior calciatore del 2023, a discapito di Erling Haaland e Kylian Mbappé. La scelta è però stata criticata da diversi tifosi e calciatori, come la leggenda tedesca Lothar Matthaus che con queste parole lo aveva definito: "È stata una farsa bella e buona". L'ex calciatore, anch'esso vincitore del premio individuale nel lontano 1990, ha sottolineato come il centravanti del Manchester City lo meritasse decisamente di più rispetto a Leo. Dichiarazioni che non sono piaciute in Argentina. Soprattutto alla Nazionale dell'Albiceleste, con DiMaria che è intervenuto a difesa del compagno. Rispondendo proprio a un post che evidenzia le dichiarazioni del tedesco, il Fideo ha commentato: "Che modo di piangere, gente".