Bono, addio al Siviglia: vola in Arabia da Neymar. “Sempre un esempio per tutti”

Il portiere ha salutato il Siviglia per andare all'Al-Hilal in Arabia Saudita.

Altro colpo dell'Arabia Saudita che strappa Bono al Siviglia. Il portiere era dato per partente da giorni e dopo la finale in Supercoppa Europea contro il Manchester City è arrivato anche l'addio ufficiale. L'estremo difensore vola all'Al-Hilal, squadra che ha da poco annunciato Neymar e che vede anche gli ex Serie A Koulibaly e Milinkovic-Savic.