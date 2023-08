Neymar: “Io in Arabia? Cristiano Ronaldo pioniere. Tutti gli davano del pazzo ma…”

L'ex Barcellona e Psg si è trasferito ufficialmente in Arabia Saudita all'Al-Hilal.

Prime dichiarazioni ufficiali di Neymar come nuovo calciatore dell' Al-Hilal . L'asso brasiliano ha deciso di accettare la faraonica offerta della squadra araba e iniziare una nuova avventura nella sua carriera.

Ai canali social della società, O'Ney ha spiegato cosa l'abbia spinto a dire di sì: "Sono molto entusiasta di venire in un nuovo campionato. Per avere una nuova esperienza e una nuova sfida. Ovviamente voglio fare la storia ad Al-Hilal. Sono motivato da questa sfida. Quando trovi una sfida del genere, fa bene alla tua autostima, sono qui per aiutare il Saudi Pro League. Un campionato che si evolve sempre di più".