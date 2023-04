Borussia Dortmund, arbitro Stegemann dopo rigore non concesso: “Mi sento una m***a”

Non si placano le polemiche dopo la partita tra Bochum- Borussia Dortmund giocata venerdì sera. L'1-1 finale potrebbe costare caro ai gialloneri in chiave campionato e anche per questo fa molto parlare la recente ammissione di colpe da parte dell'arbitro che ha diretto il match che ha dichiarato di aver sbagliato non concedendo un chiaro rigore in favore della formazione ospite.

Intervistatato da WDR 2, come riportato anche dal Daily Mail, il fischietto Stegemann ha spiegato: "Sono arrabbiato per ciò che è successo. Sì, mi sento una m***a. La mia è stata una notte molto breve e questo non mi va bene. Ti alzi con una brutta sensazione perché sei arrabbiato per non aver preso la decisione giusta. Riguardando l’azione, è rigore a favore del Borussia. Dal campo non l’ho visto. Mi era sembrato qualcosa 'di cercato'".