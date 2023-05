Borussia Dortmund farà di tutto per impedire il trasferimento di Bellingham

Il club non ha intenzione di cedere il talento, se non attraverso una trattativa che giochi secondo le sue condizioni

Redazione ITASportPress

Il BorussiaDortmund non avrebbe alcuna intenzione di liberarsi di Jude Bellingham. Al netto dei rumor che vedevano il calciatore pronto ad approdare al Real Madrid per la prossima stagione, i tedeschi non apriranno alle cessione molto facilmente, se non alle proprie condizioni. Un clamoroso ribaltamento di fronte. Sembrava che le stesse intenzioni dell'inglese di lasciare il club potessero bastare a far abbassare le richieste economiche, ma secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo As non sarà così. Anzi, saranno i blancos a dover alzare la posta in palio.

Il Real Madrid avrebbe già raggiunto un accordo con il centrocampista, sia per quanto riguarda l'ingaggio che la durata del contratto stesso. Per far si che il trasferimento di Jude Bellingham in Spagna si avveri, però, rimane anche la variabile BorussiaDortmund. I tedeschi non hanno alcuna intenzione di scendere a compromessi, rifiutando 100 milioni di euro e ribadendo la base d'asta di 140 milioni. L'obiettivo di Hans-Joachim Watzk, amministratore delegato del Borussia, sarebbe quello di far fuori dai giochi le Merengues per far tornare in pista Liverpool e Manchester City con un'offerta più elevata.

Contro ogni previsione, infatti, il BorussiaDortmund può trattenere Jude Bellingham ancora per un anno. Il centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e, sebbene abbia riferito più volte la volontà di lasciare il club, non può costringere il Borussia a scendere a compromessi. Situazione che invece si potrebbe verificare l'anno prossimo, estate 2024, quando l'inglese avrà un solo anno di contratto e potrà minacciare il club di lasciare a parametro zero.