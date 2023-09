Borussia Dortmund, Haller shock: “Perdere lo scorso campionato peggio del cancro”

Tornato a pieno regime in campo dopo il difficile stop per il cancro ai testicoli, Sebastien Haller ha parlato del campionato perso la scorsa stagione. L'attaccante del Borussia Dortmund ha fatto riferimento al dramma sportivo dell'ultima giornata con il titolo andato al Bayern confrontandolo con la propria malattia. Haller ha parlato alla Bild : "Perdere il campionato è stato peggio del cancro".

SCONFITTA: "È vero, in quel momento mi ha fatto più male di qualunque altra cosa" ha dichiarato Sebastian Haller riguardo la vittoria del campionato mancata all'ultima giornata. Continuando, l'attaccante ha poi precisato la sua controversa dichiarazione: "Se sei malato non puoi farci nulla. devi accettarlo e attraversarlo. Ma in quel caso avevamo il titolo nelle nostre mani, eravamo padroni del nostro destino. Purtroppo dobbiamo accettare dolorosamente di aver commesso errori o decisioni sbagliate. Le occasioni perse ti divorano dentro. Pensi a cosa avresti potuto fare meglio e non hai fatto. Ma ho anche imparato, soprattutto durante la malattia, a non lasciarmi sopraffare dalle cose negative".