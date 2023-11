Brasile, disavventura per Fred: rapina a mano armata. L’accaduto

Paura per Frederico Chaves Guedes, meglio noto come Fred. Il quarantenne, che ha smesso con il calcio giocato nel 2022, è stato vittima di una rapina a mano armata. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, infatti, il classe 1983 si trovava a Ipanema, quartiere sud di Rio de Janeiro. All'ex calciatore del Brasile sarebbe stata puntata una pistola alla testa: il ladro avrebbe portato via soldi, cellulare e veicolo all'ex attaccante brasiliano. Per fortuna, Fred non ha riportato problemi fisici, riporta la fonte. Il brasiliano, ora, ricopre il ruolo di direttore sportivo del Fluminense, che di recente ha vinto la Copa Libertadores.