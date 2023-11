Brasile-Argentina, la reazione di Neymar condivisa via social

Una partita dalle mille emozioni quella tra Brasile e Argentina che non è sfuggita al fuoriclasse NeymarJr. L'attaccante dell'Al Hilal, ai box per infortunio al crociato ed al menisco, ha assistito alla gara direttamente da casa e supportato i compagni. Successivamente al fischio finale si è riversato sui propri profili social dove ha espresso la sua personalissima opinione. "Buona partita, è stato un classico. Mi avrebbero picchiato parecchio in questa gara (riferendosi all'elevato numero di falli e contrasti, ndr). Ma avrei creato problemi, avrei saputo rispondere. Si, avrei fatto un casino infernale". Il brasiliano si è infortunato solo qualche settimana fa ed il suo rientro in campo non è ancora noto. Sicuramente si andrà oltre il 2024 con il corretto svolgimento della convalescenza che sarà fondamentale.