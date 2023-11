Brasile, Fernando Diniz su Endrick: “Può diventare una leggenda verdeoro”

Intervenuto in conferenza stampa, il Ct del Brasile, Fernando Diniz, ha parlato del futuro calciatore del Real Madrid (che oggi fa le fortune del Palmeiras in patria), ovvero Endrick. Il calciatore è il più giovane nel gruppo verdeoro a disposizione di Diniz, che è rimasto estasiato dalle qualità della futura stella del Real Madrid: "Abbiamo fatto una chiacchierata, ma gli avevo già parlato all'arrivo. È un giocatore davvero speciale, alla sua età è raro fare ciò che già ha fatto, gli si aprono spazi per un futuro davvero luminoso. L'ho chiamato per i suoi meriti e per il suo enorme potenziale futuro".