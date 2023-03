Brasile, la mossa dell’agente di Ancelotti potrebbe aprire scenari futuri

L'agente di Carlo Ancelotti fa visita in Brasile, probabile prossima destinazione dell'attuale allenatore del Real Madrid

Il futuro di uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, Carlo Ancelotti , è ancora da definire. In uno dei suoi momenti più delicati, il tecnico di origini italiane ha portato all'ennesima vittoria della Champions League il Real Madrid , con un cammino a dir poco da urlo. Vista l'ormai carriera in panchina piena di ogni tipologia di trofeo, Carletto starebbe cominciando a pensare al ritiro dall'intero mondo del calcio, ma ha anche qualche offerta allettante che potrebbe stuzzicargli curiosità.

È infatti risaputo che, al termine del Mondiale di Qatar 2022, una delle squadre Nazionali più importanti del globo è sulle tracce dell'attuale allenatore del Real Madrid. Parliamo del Brasile, il quale vorrebbe fare di Carlo Ancelotti il nuovo commissario tecnico della nazionale verdeoro. A testimonianza di questa possibilità ci sarebbe la permanenza dell'agente del tecnico italiano, Frank Trimboli, il quale secondo quanto riportato da UOL si troverebbe al momento su suolo brasiliano. A seconda di quanto riportato dalla fonte, l'agente non si sarebbe spostato per entrare a contatto con i dirigenti della Selecao, ma per incontrare le leggende Kaká e Cafu.