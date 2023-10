Brasile, Neymar colpito da un sacchetto di popcorn: “È molto triste…”

Il Brasile di Neymar Junior non è riuscito a battere il Venezuela nella gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La Selecao è stata ripresa nei minuti finali. I tifosi brasiliani si sono scagliati contro i giocatori e Neymar è stato colpito dal lancio di un sacchetto di popcorn. "È molto triste, non vengo qui in vacanza e tanto meno per fare una passeggiata, sono venuto per fare quello che amo di più, cioè giocare a calcio e difendere il mio Paese", ha dichiarato l'ex PSG. E poi ha aggiunto: "Facciamo del nostro meglio, diamo il meglio di noi stessi, ma spesso il risultato non soddisfa le aspettative dei tifosi".