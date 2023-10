Neymar pazzo del nuovo Brasile: “C.t. Diniz tra i migliori al mondo…”

Il nuovo Brasile si sta formando e le premesse appaiono già interessanti. Seppur non è ancora stato possibile ingaggiare Carlo Ancelotti come Commissario tecnico, la Nazionale verdeoro sta ben performando sotto la gestione di Fernando Diniz. E a dirlo è niente poco di meno che Neymar , il quale ha elogiato l'allenatore in conferenza definendolo "uno dei migliori al mondo".

L'ELOGIO: "Sinceramente credo ci sia una grande aspettativa di giocare buone partite e di vincere con Diniz in panchina. Lui è un grande allenatore, davvero, secondo me uno dei migliori allenatori che abbiamo nel calcio mondiale. La libertà che dà a me e a tutti i giocatori di giocare in base alle nostre caratteristiche, ma anche la fiducia, sono cose davvero molto importanti. Naturalmente poi c'è anche la felicità nel rappresentare il Brasile". E se queste sono le parole di Neymar non è più così scontato che il prossimo anno Ancelotti prenda il posto di Fernando Diniz. La Nazionale gira bene e i giocatori sono contenti, cosa si può pretendere di più?