Brasile, senza CT e anche “senza maglie”…

Una situazione davvero particolare per la Nazionale brasiliana in vista dei prossimi impegni.

Alla ricerca del CT e con un "problema" maglie. Parliamo del Brasileche si trova a vivere una situazione davvero particolare. Come sottolineato da Il Secolo XIX, infatti, la nazionale brasiliana è senza nuova divisa in vista dei prossimi impegni, quelli del 12 e 20 giugno.

La federcalcio brasiliana (Cbf) aveva deciso di disputare due partite in casa, e in particolare uno a Manaus o a Belem per lanciare un messaggio per la tutela ambientale del pianeta e della foresta amazzonica. Il tutto, in teoria, indossando una kit di gioco completamente verde.

Al momento, però, il presidente della Cbf Ednaldo Rodrigues, principale promotore dell'iniziativa, sembra essersi reso conto che non ci sia il tempo per preparare le nuove divise da gioco e quindi l'idea è stata, per ora, messa da parte.

Il Brasile, quindi, è "senza maglia" per quelle due sfide, oltre ad essere ancora senza una guida tecnica dopo l'addio di Tite. Per il ruolo di mister si è fatto il nome di Ancelotti ma sono diversi i dubbi e le possibilità ancora in auge.