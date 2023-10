Flamengo-Vasco da Gama, scontri tra tifoserie: un morto e diversi feriti

Follia in Brasile: prima dei fischio d'inizio della gara tra Flamengo e Vasco da Gama, ci sono stati scontri tra le due tifoserie. La gara, valevole per la ventottesima giornata del Brasilerao, è iniziata in un pesante clima di terrore e tensione. Gli ultras delle due squadre, infatti, si sono scontrati nei pressi della stazione Cosmos di Rio de Janeiro. Gli scontri tra il tifo organizzato delle due squadre sono degenerati. Secondo quanto ha riportato la polizia brasiliana, un uomo sarebbe morto - si tratta del venticinquenne Reinaldo Baptista - e ci sarebbero anche 4 feriti da colpi di arma da fuoco e coltellate. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Rocha Faria di Campo Grande. La polizia ha arrestato quasi 80 persone. La gara, che poi si è giocata al Maracana davanti a settantamila persone, è stata vinta dal Flamengo grazie alla rete dell'ex Roma Gerson.