Bruno Fernandes: “Gli arbitri spieghino in tv le loro decisioni”

Come riportato dal Daily Mail, dopo la sfida il portoghese ha detto: "Bisognerebbe chiedergli (all'arbitro ndr) perché non ha assegnato il rigore. Gli arbitri dovrebbero iniziare a rilasciare interviste dopo le partite per spiegare le loro decisioni. È un rigore netto, non ci sono scuse per non vederlo, non ci sono scuse per il VAR per non vederlo".