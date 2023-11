Brutte notizie per Messi: rapinata la famiglia della moglie

L'Argentina, campione del mondo in carica, ha compiuto l'impresa di battere il Brasile al Maracanà di Rio de Janeiro. La sfida, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, è stata segnata da scontri e disordini. Come se non bastasse, per Lionel Messi c'è stato anche un problema familiare. Secondo quanto riportato da El Clarin, la famiglia della moglie Antonela Roccuzzo sarebbe stata rapinata. Dalle prime ricostruzioni, un'auto bianca con i vetri oscurati avrebbe affiancato quella guidata dalla cugina della Roccuzzo, costringendola a rallentare. I malviventi hanno anche sparato un colpo di pistola contro i finestrini. Una volta fermi, sarebbero stati rubati 8 milioni di pesos, l'equivalente di 20 mila euro. La vicenda è accaduta a Rosario, città natale dell'otto volte Pallone d'Oro, A 280 chilometri da Buenos Aires.