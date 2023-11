Argentina, Lautaro attacca il Brasile: “Qui è sempre la stessa storia…”

Al termine del match, dopo i festeggiamenti di tifosi e compagni ad Angel Di Maria , che lascerà la nazionale al termine della prossima Copa America, e dopo le dichiarazioni-shock del ct Lionel Scaloni , che pensa all'addio, c'è stato spazio per le celebrazioni social da parte dei giocatori argentini.

Uno dei più pungenti è stato Lautaro Martinez , che ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha espresso orgoglio per il risultato e rincrescimento per quanto accaduto, attaccando tutt'altro che velatamente il Brasile:

"Questa squadra continua a fare la storia. L'ARGENTINO HA LE PALLE. È un peccato tutto quello che è successo prima dell'inizio della partita. In questo posto succede sempre la stessa cosa. Grazie a tutte le persone che sono venute per il sostegno, le difenderemo sempre sul campo" il post del Toro, accompagnato da una foto che lo ritrae grintoso e esultante in campo.