Fulmine Haaland: suo il record di velocità nella Bundesliga 2020/21

Erling Haaland è un predestinato. Lo si intuisce dalla facilità con cui ha iniziato a segnare gol a raffica in campionato e in Europa. Dal Red Bull Salisburgo al Borussia Dortmund, il cambio di campionato non lo ha minimamente condizionato. L’attaccante norvegese non smette di sorprendere e anche nell’ultimo turno è riuscito a prendersi i riflettori per un nuovo primato.

RECORD

Infatti, oltre all’assist per la rete di Knauff che ha permesso al Borussia Dortmund di battere lo Stoccarda per 1-0, c’è anche un record personale. Haaland ha toccato i 36,04 km/h, la velocità più alta toccata da un giocatore in questa edizione della Bundesliga. Insomma, oltre a essere un attaccante totale, capace di segnare in ogni modo, il norvegese ha anche un altro elemento a lui favorevole, capace di renderlo ulteriormente pericoloso. Un grattacapo in più per tutte le difese chiamate ad affrontarlo, a partire dal Manchester City nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.