Busquets: “Addio al Barcellona deciso dopo Mondiale. Mai stato giocatore mediatico”

Sergio Busquets è ormai prossimo alla fine della sua storia col Barcellona , almeno per quanto riguarda il calcio giocato. Il centrocampista dirà addio al termine della stagione e a Barça TV ha raccontato un po' del suo tempo trascorso in maglia blaugrana, tra emozioni dell'inizio e ultimi anni.

Sulla sua carriera in Catalogna: "Non sono stato un personaggio molto mediatico, il mio lavoro era diverso. È normale che i giocatori di riferimento siano quelli che segnano gol, assist. E' più appariscente per i tifosi, anche se il pubblico mi ha sempre rispettato", ha detto Busquets. "Se ne va uno di casa, che ha dato tutto. Non sono partito con una tripletta come Xavi, ma vincendo campionato e Copa. Parto colmo di gratitudine e avendo la soddisfazione di aver aiutato tutti . Ho pensato a tutti prima di me. Soddisfatto, felice, pieno e privilegiato".