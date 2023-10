Callejon: “Napoli nel mio cuore, ma avrei voluto concludere diversamente”

Indelebile nella storia recente del Napoli , José Maria Callejon ha parlato ai microfoni di TV Play. Oggi calciatore del Granada nella Liga, l'esterno con un passato al Real Madrid racconta del suo trascorso in azzurro. Per lui, amore inconfondibile con i colori e con la piazza: "Mi ha dato tutto, non potrei mai parlare male di una squadra e di un luogo nel quale ho vissuto stagioni indimenticabili e dove sono nate due mie figlie, che si sentono napoletane".

Nel corso dell'intervista, Josè Maria Callejon spiega di aver anche lavorato per due mesi gratis al Napoli. "E lo rifarei, è stata una scelta di cuore, sentivo un legame forte con la maglia, il club, i compagni e i tifosi e non mi andava di lasciarli senza il mio aiuto con la stagione ancora in corso e tante gare decisive da giocare. Mi ha fatto male non poter salutare i nostri sostenitori allo stadio, ma ricordo con enorme emozione gli applausi che mi riservarono quando tornai a Fuorigrotta con la maglia della Fiorentina. È stato uno dei momenti più emozionanti che ho vissuto come calciatore". Ai microfoni di Relevo, Callejon conclude: "Dopo aver giocato 2 mesi gratis, chiesi il rinnovo per luglio e agosto durante la stagione con il Covid. Mi risposero: ‘Puoi tornare a casa il 30 giugno’. Non ho lasciato, ma mi sarebbe piaciuto concludere in modo diverso”.