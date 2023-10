Florentino Perez accusato di corruzione: il Real Madrid adirà per vie legali

Caos in Spagna dopo le parole di Josè Manuel Villarejo che, nelle scorse ore, ai microfoni della radio catalana RAC1 aveva accusato Florentino Perez, presidente del Real Madrid. L'ex commissario degli arbitri spagnolo, aveva accusato Perez di essere uno degli intoccabili. Inoltre - secondo quanto sostenuto da José Manuel Villarejo, Florentino Perez in passato avrebbe corrotto diversi arbitri, già prima di quanto accaduto al Barcellona .

Accuse di corruzione, la risposta del Real Madrid: "Florentino Perez ha ordinato l'immediata azione giudiziaria"

Dopo le parole rilasciate da José Manuel Villarejo, è arrivata immediata la risposta da parte del Real Madrid. Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, il club ha spiegato: "Il presidente del Real Madrid CF, Florentino Perez, ha ordinato l'immediata presentazione della corrispondente azione giudiziaria contro l'ex commissario Villarejo per le false accuse mosse alla radio catalana RAC1". Le prossime dunque, saranno settimane infuocate per il calcio spagnolo, già alle prese con diverse situazioni scomode extracampo come il famoso caso Rubiales. Adesso, le accuse di corruzione verso Florentino Perez, uno dei massimi dirigenti mondiali e presidente del Real Madrid, il club più titolato al mondo.