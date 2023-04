Camavinga, il segreto della sua crescita: “Mi alleno con le luci…”

Eduardo Camavinga è cresciuto molto nel suo ultimo periodo al Real Madrid ed è diventato un punto fisso per il suo club. Ora l'obiettivo è quello di diventare sempre più importante anche per la sua Francia . Tra i segreti della sua crescita c'è un particolare allenamento che lui stesso ha svelato in una recente intervista a RMC Sport ripresa da GOAL e Marca.

LUCI - "Avendo un preparatore fisico, variamo le nostre sessioni di allenamento. Ora gioco un po' di più e gli ho detto che avevo una frequenza in appoggio non delle migliori, quindi abbiamo lavorato su quella", ha inizialmente spiegato Camavinga. Poi, ecco il vero segreto: "Lavoro molto sulle luci, mi metto al centro e le luci cambiano. Questo mi permette di cogliere sempre le informazioni attorno a me. Come funziona? Non appena c'è una luce, vado verso di essa o faccio un passaggio verso quella luce, quindi sono sempre in grado di girare la testa e vedere cosa succede attorno a me. Faccio lo stesso in gara, raccolgo le informazioni e cerco di vedere sempre con la testa quali possano essere i movimenti e le soluzioni. Proprio come con le luci".