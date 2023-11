Carragher ci va giù pesante: “L’Arsenal non vincerà la Premier e vi dico perché”

Senza peli sulla lingua, Jamie Carragher fa nuovamente parlare di sé in Inghilterra. L'ex calciatore, ora commentatore sportivo, ha preso in esame il mercato condotto dall'Arsenal quest'estate paragonandolo con quello delle altre big in campionato. "L'Arsenal ha un centravanti e un portiere per vincere il campionato? Assolutamente no. Almeno, io non credo li abbiano. Per me Ramsdale non è abbastanza per vincere un campionato duro e competitivo come la Premier League. Infatti per il momento sembra essere Raya la scelta preferita da Arteta". Le dichiarazioni ai microfoni del Daily Mail. Partendo dal presupposto che i gunners non dispongano di individualità di elevato spicco, come quelle del Manchester City per esempio, Carragher ha concluso che non vinceranno la Premier League quest'anno. La dimostrazione è la recente sconfitta contro il Newcastle, la quale ha fatto scivolare l'Arsenal al quarto posto.