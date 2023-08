Carragher: “Salah vale 150 milioni e non possono venderlo per 100”

"Se vorranno vendere Salah, dovranno farlo per almeno 150 milioni di sterline. So che non li vale in base alla sua età, ma con 100 milioni chi compri al suo posto? Non c'è un giocatore che faccia al caso ed il Liverpool ci avrebbe dovuto pensare prima". Queste le parole dell'ex difensore Jamie Carragher, il quale si è espresso sul presunto trasferimento di Mohamed Salah in Arabia Saudita. Secondo diverse fonti, lo stesso calciatore avrebbe detto di si al trasferimento e sarebbe con le valigie in mano già pronto a raggiungere il Medio Oriente. Solo il club tiene botta e prova a non farlo partire, ma per quanto?