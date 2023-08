Liverpool, Salah ha deciso: andrà in Arabia Saudita

Il futuro di Mohamed Salah è in Arabia Saudita e il Liverpool corre ai ripari. Secondo diverse fonti saudite, l'egiziano ha giocato la sua ultima partita da Reds la scorsa domenica, contro il Newcastle, ed in settimana sarà annunciato come nuovo giocatore dell'Al-Ittihad. E mentre Klopp continua a fare muro su tale possibilità, i piani alti del club pensano già all'erede che secondo la stampa inglese sarebbe Joao Felix. L'attaccante è in rottura con l'Atletico Madrid ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. Sua priorità sarebbe il Barcellona ma la trattativa pare possa non sbocciare mai. Quindi, il trasferimento a Liverpool, pronto ad offrire 70-80 milioni di euro ai colchoneros.