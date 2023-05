Carragher sicuro: “Manchester City farà il Treble. Favorito in Champions e FA Cup”

Dopo aver vinto la Premier League "da casa", il City può trionfare ancora in Champions e FA Cup.

Negli studi di Sky Sports, Jamie Carragher non ha fatto giri di parole commentando il terzo titolo consecutivo vinto dal Manchester City in Premier League che è arrivato matematicamente con la sconfitta dell'Arsenal mentre i Citizens erano "davanti alla tv".

Secondo l'ex storico difensore, la squadra di Guardiola ha una grande possibilità di fare il famoso Treble o Triplete dato che si trova anche in finale di Champions League e di FA Cup.

"Se faranno il Treble? Io credo di sì. Sono i grandi favoriti contro l'Inter e contro il Manchester United. Con Guardiola gli standard si sono alzati tantissimo, con un allenatore diverso non avrebbero raggiunto queste vette. Per me lui fa la differenza più grande", ha detto Carragher.