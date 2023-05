Manchester City carica i giocatori con bonus economico in caso di triplete

Bonus e record raggiunto in caso di triplete per i giocatori di Pep Guardiola, che sognano in grande

Secondo quanto rivelato da FootballInsider, il ManchesterCity avrebbe istituito un bonus finanziario al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. Traguardi che riguarderebbero la vittoria delle rispettive competizioni cui il club è in gara. In particolare di una Premier League ormai ad un passo, di un trionfo in Champions League e della FA Cup. Secondo la fonte, i calciatori dovrebbero ricevere un totale di 40 milioni di euro in caso di "triplete", così divisi: 20 milioni in caso di successo a Istambul, contro l'Inter il prossimo 10 giugno, e altri 20 per campionato e coppa, finale contro il Manchester United in programma per sabato 3.