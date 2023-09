Carragher: “Sono stato insultato da Messi, mi ha dato dello ‘stupido’…”

Ex leggenda del Liverpool ed ora commentatore televisivo, Jamie Carragher è spesso al centro delle critiche per le sue controverse dichiarazioni. E l'ultima supera ogni aspettativa includendo il fuoriclasse argentino Lionel Messi . Secondo Carragher, l'attaccante dell'Inter Miami gli avrebbe mandato un messaggio dandogli dello "stupido".

L'INSULTO: Dopo una veloce conversazione riguardo le dichiarazioni del commentatore ed ex calciatore, Lionel Messi ha detto dello stupido a Jamie Carragher. "Ho detto che il Paris Saint-Germain non poteva vincere la Champions League con Messi, Mbappé e Neymar che giocavano insieme e avevo ragione. Dopo un po' di settimane, stavo tornando a casa e ho ricevuto un messaggio. Non pensavo non fosse lui..." ha esordito l'ex calciatore nello show della CBS Sports. Continuando su Messi, poi: "Non capisco molto bene quello che ha scritto ma credo mi abbia dato dello stupido". Sulla questione non si è ancora espresso il diretto interessato, il calciatore, anche se la situazione appare alquanto surreale.