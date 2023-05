Carragher stronca il Chelsea: “Imbarazzante quanto siano scesi in basso”

Altra sconfitta in stagione per il Chelseache cade nel derby di Londra contro l'Arsenal in Premier League. Il 3-1 dei Gunners ha confermato l'annata terribile dei Blues che non sono stati esenti da ulteriori critiche. Spiccano quelle di Jamie Carragher che commentando il match su Sky Sports non ha risparmiato commenti davvero forti.