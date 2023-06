Carrasco spaventa l’Atletico Madrid: “Felice ma non sai mai cosa può accadere nel mercato”

Yannick Carrasco è uno degli obiettivi del Barcellona per la prossima stagione. Il giocatore dell'Atletico Madrid, probabilmente, sa bene che il suo nome è accostato ai blaugrana e ad altri club e, anche per questo, ha parlato del possibile trasferimento in estate dal ritiro del Belgio. Le sue parole, riprese da RTL, mettono in ansia i Colchoneros.