Intervistato da Ok Mobility, come riportato anche da Marca , Dani Carvajal , esterno del Real Madrid , ha parlato di tantissimi argomenti legati al mondo del calcio. Tra questi spiccano alcuni passaggi relativi ai giovani, calciatori e tifosi. In chiave dei fan, anche una sottolineatura sul progetto Superlega...

GIOVANI - "Le nuove generazioni sono molto più sicure di sé, ora è tutto molto più vicino a te e alla tua vita. La società di adesso, anche per via dei social network, tutti vogliono essere calciatori a 15 o 16 anni. Quando sono arrivato in prima squadra ho visto Iker (Casillas ndr) e Cristiano (Ronaldo ndr) come esseri irraggiungibili e solo salutandoli morivo dalla vergogna", ha detto facendo capire che adesso non è esattamente così.