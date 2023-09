Caso Antony, Manchester United accusato di aver coperto il calciatore

Clamoroso risvolto del caso Antony che tanto sta facendo discutere in Inghilterra. Secondo gli avvocati dell'ex fidanzata del giocatore, Gabriela Cavallin, il ManchesterUnited sarebbe intervenuto personalmente per nascondere le accuse di aggressione riguardo il brasiliano. Più precisamente si riferiscono alla famosa "testata" che una sera il giocatore avrebbe rifilato alla donna, rimasta successivamente ferita con un taglio evidente alla testa. Ed è proprio in questo momento che sarebbe entrato in gioco anche lo United, che per coprire tutto avrebbe mandato uno dei suoi medici a medicare la donna. Ad oggi non ci sono notizie certe riguardo la validità di questa teoria e la polizia di civile di San Paolo continua le sue indagini. Il club ha invece detto la sua e negato categoricamente le affermazioni della donna. Come del resto aveva fatto qualche giorno fa anche lo stesso Antony.