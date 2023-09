Caso Antony, il Manchester United prende posizione

Dopo la decisione del Brasile di non convocare l’ex Ajax e il relativo comunicato di spiegazione anche il Manchester United ha rotto il silenzio attraverso una nota stringata, ma significativa: “Il Manchester United comunica di essere venuto a conoscenza delle accuse a carico di Antony e prende atto del fatto che la Polizia stia proseguendo le indagini - si legge - In attesa di ulteriori aggiornamenti la società anticipa che non divulgherà nessun altro commento sulla vicenda. La società ha tutta l’intenzione di affrontare la questione nel modo più serio possibile in considerazione della risonanza che le accuse e le notizie a esse collegate potrebbero avere su chi è rimasto vittima di abusi”.