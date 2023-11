Caso Mbappé-Luis Enrique al PSG, Deschamps: “Non prendo in giro nessuno”

Continuano a far discutere le parole di Luis Enrique nei confronti di Kylian Mbappé al termine della sfida vinta per 0-3 contro il Reims. "I gol non bastano, serve qualcosa di più" - aveva detto l'allenatore spagnolo nei confronti del proprio calciatore. Dichiarazioni che hanno scatenato le polemiche in patria e di cui ha parlato anche al commissario tecnico della nazionale maggiore, ovvero Didier Deschamps. "Entrare nelle vicende che io non ho è complesso, questi sono affari di Kylian e del suo allenatore. Non sono qui per prendere in giro nessuno. Dobbiamo chiedere agli interessati" - le parole del ct. Poi, ancora Deschamps: "Non sono quello che gli chiede in ogni partita (Luis Enrique a Mbappé) in posizioni e sistemi diversi. Nella gestione e nella comunicazione non dico che quello che ha fatto Luis Enrique non sia buono, io posso farlo diversamente, gli altri possono farlo diversamente. Può succedere, ma non riguarda solo Kylian, succede a tutti gli attaccanti". In conclusione, al ct francese viene chiesto se da Mbappé preferisce i gol o la prestazione a tutto campo. La risposta è netta: "Preferiscono fare un bel big match e non segnare? Non ne sono sicuro. L'ideale è fare entrambe le cose, ma con una frequenza di tre o quattro partite a settimana non è facile ",