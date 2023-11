“Mbappé? No, grazie…” una leggenda del Real Madrid rifiuta il francese

Continuano le indiscrezioni e speculazioni riguardo il trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid . L'attaccante andrà in scadenza di contratto con il Psg a fine stagione e pare che suo destino sia proprio quello di vestire blancos. Una sorte che Iván Zamorano, leggendario numero 9 delle Merengues, spera non accada mai.

TRASFERIMENTO: Ospite nello showMisión Europa, l'ex attaccante ha dichiarato: "Penso che il Real Madrid abbia bisogno di un vero 9. È molto difficile segnare 15 o 20 gol in meno a stagione, quindi credo che il Real Madrid ne abbia davvero bisogno. Mbappé non è un Haaland, un Lautaro Martínez, un Harry Kane, un Lewandowski... Il bisogno dei blancos si basa più su un 9 che su Kylian Mbappé". Discorso logico e valido da un punto di vista tattico, ma è anche vero che i campioni di primissimo livello vanno oltre gli schemi. In ogni caso, per il momento il Real Madrid ha smentito qualunque trattativa e non se ne riparlerà prima del prossimo giugno.