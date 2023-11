Caso Negreira, gli arbitri della Liga insorgono: “Danni irreparabili”

Hernandez Hernandez, intervenuto al COPE Match, è parso molto preoccupato, smentendo però con i fatti i possibili favori al Barcellona: “I danni che si stanno creando per il gruppo arbitrale sono irreparabili. Pensare che possa esserci un accordo tra un membro della classe arbitrale e un club è terribile. Il nostro rapporto con Negreira era essenziale, lo vedevamo pochissimo, aveva solo il compito di convocarci per dirci chi era stato promosso e chi bocciato al termine della stagione. Erano incontri molto brevi. Personalmente delle prime cinque partite in cui ho arbitrato il Barcellona ne hanno vinte solo due, mentre il Real Madrid fece 10 su 12. Se l’obiettivo era favorire il Barça direi che i conti non tornano. Non mi hanno mai detto cosa dovevo fischiare e cosa no…”..