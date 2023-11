Caso scommesse, gli avvocati di Florenzi: “Ecco cosa è stato contestato”

Si allarga il caso scommesse. Nella giornata di giovedì, Alessandro Florenzi è stato ascoltato dalla pm Manuela Pedrotta in Procura a Torino. Il difensore del Milan non avrebbe scommesso sul mondo del calcio, ma solo di natura personale. Lo ha confermato anche l'avvocato Gianluca Tognozzi, che difende proprio l'ex Roma. Ecco le sue parole a TV Play: "Florenzi non è stato contestato nulla per quanto riguarda ipotesi di scommesse calcistiche, si tratta di scommesse di natura personale che abbiamo chiarito, spero non ci sia altro, è una situazione molto simile a quella di Zaniolo. Non ci sono contestazioni di alcuna natura per quanto riguarda il mondo del calcio.