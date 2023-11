Caso scommesse, Florenzi: “Ho scommesso su altri giochi, ma mai sul calcio”

Interrogato dalla Procura di Torino sul caso scommesse (accompagnato dagli avvocati Conte e Tognozzi, gli stessi di Nicolò Zanolo), Alessandro Florenzi ha negato di aver scommesso sul calcio. "Non ho scommesso sul calcio - avrebbe dichiarato l'ex Roma davanti al Pm Manuela Pedrotta -, ma su altri tipi di giochi come la roulette".

Come noto, nelle scorse ore ad Alessandro Florenzi era stato contestato lo stesso tipo di reato di cui si è parlato per Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo (tutti e tre iscritti al registro degli indagati e i primi due squalificati), ovvero - in base all'articolo 4 della legge 401 del 19 89, ovvero "esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa". Interrogatorio terminato dunque per il calciatore del Milan, che - dopo questa giornata - si augura che per lui la vicenda sia già vicina alla parola fine.