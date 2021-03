Cavani, il padre si sbilancia: “Vorrei andasse al Boca Juniors. In Inghilterra non è a suo agio”

Trovano conferma le voci secondo cui Edinson Cavani, attuale calciatore del Manchester United, in estate si trasferirà in Argentina per giocare nel Boca Juniors. Le recenti indiscrezioni di mercato hanno trovato appoggio da alcune recenti dichiarazioni del padre del Matador, Luis Cavani, intervenuto durante la trasmissione Superfutbol in onda su Tycsports.

Futuro Cavani, parla il padre

“Mio figlio non si sente a suo agio in Inghilterra e vuole stare vicino alla suo famiglia”, ha detto il signor Cavani riguardo all’attaccante ex anche di Napoli e Psg. “Sicuramente tornerà a giocare in Sud America, ma vorrei che giocasse in una squadra che lotta per qualcosa di importante. Il Boca Juniors? Sì, gli piacerebbe giocare per il Boca, ha avuto diversi colloqui con Riquelme. L’idea di mio figlio è quella di tornare in Sud America al termine della stagione di Premier League. Non vuole continuare con il Manchester United. Ribadisco: secondo me il Boca può essere la squadra giusta in cui Edinson possa sentirsi bene e concludere positivamente la sua carriera”.

Tra i motivi che spingerebbero Cavani a cambiare aria anche le vecchie accuse di razzismo a causa di un post social: “Lui, e noi in generale, non siamo razzisti. Quello che gli è successo, la squalifica anche… beh, credo abbia un peso nella sua decisione per il futuro”.

A seguito delle parole del padre, il diretto interessato a poi pubblicato sui social un post in cui – nella didascalia della foto che lo vede con la maglia del Manchester United -, ha scritto: “Orgoglioso di indossare questa maglia”, sintomo che almeno fino a giugno darà il 100% per i Red Devils.