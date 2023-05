Chelsea, Joao Felix sollecita la permanenza: “Un top club, mi piace stare qui”

Arrivato in prestito dall'Atletico Madrid, Joao Felix avrebbe le idee chiare riguardo il proprio futuro. L'attaccante si sarebbe trovando alla grande al Chelsea, sia con dirigenza che con gruppo squadra. Dunque, la grande speranza sarebbe quella di una cessione da parte dei colchoneros con permanenza a Londra. Lo ha dichiarato lo stesso calciatore: "Mi sono goduto questi 4-5 mesi - ha esordito il portoghese, come riporta Relevo -. II Chelsea è un grande club, tutti sono stati molto gentili con me. Soprattuto i miei compagni di squadra, sono incredibili... Amo stare qui". Dichiarazioni contraddittorie visto il rendimento stagionale, con Joao che in metà anno da blues ha giocato 18 partite segnando solo 3 gol.