Chelsea, Kanté: “Futuro? Voglio rimanere qui e aiutare il club”

Dopo mesi di silenzio e continue voci di mercato, Ngolo Kanté ha rilasciato dichiarazioni riguardo il proprio futuro. Secondo quanto affermato ai microfoni di Football Daily , il centrocampista - con un contratto in scadenza al termine della stagione - non ha intenzione di lasciare il Chelsea . Anzi, le intenzioni dal francese sarebbero proprio quelle di riportare il club ad alti livelli: "Voglio far parte del futuro del Chelsea. Il club ha un progetto incredibile e, nonostante non abbiamo avuto successo in questa stagione, pensiamo al futuro. Presto torneremo a vincere".

Nonostante il deludente posizionamento del Chelsea in Premier League (11esimo), Kanté non ha dubbi: "Vediamo in che posizione finiremo ma, comunque vada, voglio restare qui. Per me è questa la cosa più importante". Dal canto suo, il centrocampista ha avuto a che fare con un grave problema fisico in stagione - infortunio al tendine del ginocchio - il quale lo ha costretto spesso ai box. Le presenze, infatti, ammontano solo a nove in tutte le competizioni.