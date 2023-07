Chelsea, nuova maglia in omaggio a quella indossata anche da Vialli, Zola e Di Matteo

Nuova maglia per il Chelsea con omaggio agli Anni Novanta. Presentata la t-shirt per la stagione 2023-24.

Il Chelsea ha svelato ufficialmente la nuova divisa per la prossima stagione 2023-24. Si tratta di una maglia che è un chiaro rimando agli Anni Novanta e in particolare a quella della stagione 1997/98, quando la t-shirt del club londinese era stata indossata anche da Vialli, Zola e Di Matteo.

Dopo una lunga attesa social, scandita da tweet in cui il Chelsea ha regalato indizi ai suoi tifosi, i Blues hanno svelato la nuova maglia per la stagione 2023/24 che, come detto, richiama quella della stagione 1997/98.