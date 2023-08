Chelsea, Pochettino: “Io amico dei giocatori? Non sono contento. Datemi i nomi”

Mauricio Pochettino mette le cose in chiaro. Il mister del Chelsea , sebbene i toni fossero assolutamente distesi, ha voluto precisare alcune cose in merito al suo modo di porsi con la squadra i suoi calciatori. In particolare, il tecnico ha risposto ad alcune domande della stampa a proposito dei commenti di alcuni tesserati Blues come Chukwuemeka che avevano parlato di lui come un "allenatore-amico".

NON CI STA - Come detto, nel corso dell'ultima conferenza stampa prima del match di domenica contro il West Ham, il mister del Chelsea Pochettino ha voluto chiarire in modo preciso ma allo stesso tempo ironico la sua posizione in merito al fatto che sia un tecnico "amico" dei giocatori. Per l'allenatore Blues, infatti, questo appellativo non è un bene: "I giocatori pensano che io sia più un amico per loro che un allenatore? Non mi piace! Dammi i nomi (ride ndr)", ha detto il mister. "C'è qualcosa di sbagliato in questo anche se capisco la situazione. Bisogna essere forti come allenatore, ma allo stesso tempo essere amichevole, onesto e duro. Da un lato sono felice, dall'altro sono deluso. Preferirei essere più un allenatore che un amico".