Chelsea, Pochettino: “Proprietà delusa, ma è un percorso di crescita”

L'allenatore è deluso per la sconfitta ma nutre speranze per il futuro: "Siamo in un percorso di crescita..."

Il Chelsea fatica ad ingranare e colleziona un'altra pesante sconfitta contro l'Aston Villa. Scivolando al 14esimo posto in Premier League i blues cominciano a nutrire i primi dubbi riguardo la gestione tecnica di Mauricio Pochettino, che in conferenza stampa si è detto tranquillo del difficile momento a Londra.

LA SCONFITTA: "Nella prima frazione meritavamo di più. Nel secondo tempo invece siamo partiti attaccando, ma dopo il cartellino rosso la partita è cambiata" ha detto Pochettino in merito alla gara. Poi parlando più in generale sul futuro del Chelsea: "Parlavamo del fatto che dobbiamo crescere proprio come squadra, non solo individualmente. Nicolas (Jackson, ndr) è giovane e sente il preso di un campionato come quello della Premier League. Ora sono d'accordo che l'essenza del calcio sia quella di vincere ma i giocatori da giovani devono imparare e per farlo devono sbagliare. I proprietari? Naturalmente saranno delusi, ma allo stesso tempo devono sostenere il piano di crescita"