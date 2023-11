Chelsea, un grande ex boccia l’idea Sancho: “Giocatore da videogame”

Anche per questi motivi secondo un grande ex della storia recente dei Blues, Glen Johnson, i londinesi commetterebbero un errore nel mettere sotto contratto l'ex talento del Borussia Dortmund: “Sul piano tecnico Sancho ha grandi doti, ma c’è qualcosa che non quadra. Non so se dipenda dal suo atteggiamento o dal suo impegno sul campo, ma per me ormai è più un giocatore da videogiochi che da grande club” le dure parole dell’ex nazionale inglese a BetFred.