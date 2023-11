Manchester United, l’Arabia mette nel mirino Bruno Fernandes: si muove PIF

In attesa degli eventuali rinforzi di gennaio dopo l'ingresso in società di Jim Ratcliffe, in casa Red Devils scatta l'allarme per la possibile partenza del fantasista portoghese

Redazione ITASportPress

La sofferta vittoria di misura sul Luton Town ha permesso al Manchester United di portare a casa un successo che, se non scaccia la crisi, quantomeno garantirà alla squadra di Ten Hag una sosta un po’ meno turbolenta. Dicembre tuttavia sarà il mese della verità per i Red Devils, attesi dalle gare chiave in Champions contro Galatasaray e Bayern Monaco e dagli incroci in campionato contro Newcastle e Liverpool.

La zona Champions in Premier è ancora raggiungibile, ma gennaio sarà un mese delicato dalle parti di Old Trafford. Diversi big della rosa, ai margini o quasi, sono destinati all’addio, da Sancho a Martial passando, forse, per Antony.