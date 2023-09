Chiedono a Ronaldo: “Scambieresti le Champions con un Mondiale?”. La risposta…

CristianoRonaldo ama far parlare sempre di sé, ed è bravo a farlo. L'ultima trovata dell'attaccante dell'Al-Nassr è un rilevatore di bugie tramite battito del cuore, in grado di verificare la validità della risposta. Per l'occasione dei giornalisti hanno avuto modo di porgli domande e conoscere le verità nascoste del calciatore. Tra le più "calde" c'è sicuramente quella riguardo il Mondiale, che - almeno fino ad ora - Cr7 non ha mai vinto: all'attaccante è stato chiesto se scambierebbe le sue cinque Champions League vinte con una sola Coppa del Mondo. Lui, dopo qualche attimo di riflessione, è apparso convinto mentre pronunciava la parola "no" con lo stesso rilevatore che ha confermato. La risposta di Cr7 ha lasciato di stucco i presenti e non solo, anche tifosi e appassionati si sono scatenati sui social dando vita ad una vera e propria bufera mediatica. A quanto pare, il Mondiale non è poi così importante per Ronaldo.